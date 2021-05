Festa Inter, i tifosi fuori dallo stadio di San Siro (Di domenica 23 maggio 2021) A pochi minuti dall'inizio dell'ultima partita della stagione 20/21 di Serie A, i tifosi nerazzurri aspettano di festeggiare, in modo ufficiale, la vittoria del campionato fuori da San Siro a Milano. ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 23 maggio 2021) A pochi minuti dall'inizio dell'ultima partita della stagione 20/21 di Serie A, inerazzurri aspettano di festeggiare, in modo ufficiale, la vittoria del campionatoda Sana Milano. ...

Advertising

sportmediaset : Le notizie del giorno ?? ?? Milan/Juve, un posto per la Champions: le parole di Pirlo/Pioli - DiMarzio : Le immagini della festa scudetto dell'#Inter a san Siro - LegaSalvini : DOPO LA FESTA SCUDETTO DELL'INTER NON C'È STATO UN AUMENTO DI CONTAGI COVID - InterClubIndia : RT @DiMarzio: #Inter, dalla festa agrodolce al futuro: le parole dell'ad #Marotta - sunday_ky : Mi raccomando @inter foraggiamo ancora Pozzo comprando a peso d'oro i suoi mediocri ?? Così poi in un giorno di fest… -