Federica Carta lancia il singolo arcobaleno “Tocca a me” (Di domenica 23 maggio 2021) ROMA – Federica Carta è pronta a farsi portavoce di un nuovo importante messaggio sociale. Dopo aver cantato di cyberbullismo, body positivity e self-love, lancia ora un brano up-tempo che abbraccia pop, urban e contemporary R&B. “Tocca a me”, disponibile su tutte le piattaforme di streaming e download, è il suo nuovo singolo feat. Mydrama. “Tocca a me” è un potente inno alla diversità e al coraggio di essere chi sappiamo di essere. È una canzone di denuncia che urla libertà per un’intera generazione impegnata contro ogni forma di omotransfobia, Federica riscopre in maniera forte e matura la possibilità e l’importanza di usare la propria voce per una missione universale. E lo fa senza paura mano nella mano con Mydrama, artista che nel 2020 partecipa a X-Factor e ... Leggi su lopinionista (Di domenica 23 maggio 2021) ROMA –è pronta a farsi portavoce di un nuovo importante messaggio sociale. Dopo aver cantato di cyberbullismo, body positivity e self-love,ora un brano up-tempo che abbraccia pop, urban e contemporary R&B. “a me”, disponibile su tutte le piattaforme di streaming e download, è il suo nuovofeat. Mydrama. “a me” è un potente inno alla diversità e al coraggio di essere chi sappiamo di essere. È una canzone di denuncia che urla libertà per un’intera generazione impegnata contro ogni forma di omotransfobia,riscopre in maniera forte e matura la possibilità e l’importanza di usare la propria voce per una missione universale. E lo fa senza paura mano nella mano con Mydrama, artista che nel 2020 partecipa a X-Factor e ...

Advertising

Gracey842 : Streammmma su spotify 'TOCCA A ME' di Federica Carta feat. Mydrama #toccaame #mydrama #federicacarta ??????????? - Gracey842 : Streammmma su spotify 'TOCCA A ME' di Federica Carta feat. Mydrama #toccaame #mydrama #federicacarta ??????????? - CartaFanzone : Vi conviene stare #zittiebuoni e ascoltare #toccaame di Federica Carta feat Mydrama #Eurovision… - CartaFanzone : Non mia madre che ha appena detto dal Nulla 'Ma Federica Carta ha vinto gli eurovision ' Ti voglio bene amore mio… - Gracey842 : ?? È FUORI il VIDEOCLIP del nuovo singolo 'TOCCA A ME 'di Federica Carta feat. Mydrama #toccaame #mydrama… -