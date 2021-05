Falcone | Perantoni | ' va onorato con lotta incessante a mafia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Resta una ferita aperta la strage di Capaci, per il dolore dei familiari, le ombre sui concorrenti esterni a Cosa nostra, perché la lezione di Giovanninon è onorata come dovrebbe. Laalle mafie, che dopo le stragi del ‘92 e ‘93 ha coinvolto tanta parte della società civile e tante novità ha portato nella nostra legislazione, deve essere, quotidiana, totale. Ma vediamo con disappunto che alcune forze politiche sembrano prendere altre strade: la richiesta che proprio oggi Matteo Salvini ha fatto di azzerare il codice degli appalti va in ben altra direzione”. Così Mario, presidente della commissione Giustizia della Camera, deputato M5S.