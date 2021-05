Falcone: Meloni, 'Italia non dimentica chi scelse di schierarsi con giustizia e legalità' (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Una forte esplosione, poi il silenzio, subito dopo il dolore. Sono trascorsi 29 anni dalla strage di Capaci dove persero la vita il Giudice Giovanni Falcone, la moglie e 3 agenti della sua scorta. L'Italia non dimentica il giorno in cui l'asfalto giunse fino al cielo e una nube tossica avvolse la città: la criminalità organizzata aveva ucciso un uomo di Stato. Gli anni trascorsi non cancellano il ricordo di chi scelse di schierarsi dalla parte della giustizia e della legalità. Io ricordo i nostri eroi". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Una forte esplosione, poi il silenzio, subito dopo il dolore. Sono trascorsi 29 anni dalla strage di Capaci dove persero la vita il Giudice Giovanni, la moglie e 3 agenti della sua scorta. L'nonil giorno in cui l'asfalto giunse fino al cielo e una nube tossica avvolse la città: la criminalità organizzata aveva ucciso un uomo di Stato. Gli anni trascorsi non cancellano il ricordo di chididalla parte dellae della. Io ricordo i nostri eroi". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d', Giorgia

Advertising

wblake64 : RT @gladiatoremassi: #stragecapaci cara #meloni, ci fossero ancora oggi #Falcone e #Borsellino il tuo partito non esisterebbe. Nessun Itali… - Hanan1868 : RT @gladiatoremassi: #stragecapaci cara #meloni, ci fossero ancora oggi #Falcone e #Borsellino il tuo partito non esisterebbe. Nessun Itali… - Favollo2 : Il #23maggio1992 veniva ucciso dalla #Mafia a #Capaci il giudice #Falcone. Chiunque sia alleato, governi, lavori o… - TV7Benevento : Falcone: Meloni, 'Italia non dimentica chi scelse di schierarsi con giustizia e legalità'... - TPeppino : RT @gladiatoremassi: #stragecapaci cara #meloni, ci fossero ancora oggi #Falcone e #Borsellino il tuo partito non esisterebbe. Nessun Itali… -