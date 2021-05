Falcone | Mazzeo | ' Combattere ogni giorno per la legalità e contro tutte le mafie'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 maggio 2021) Firenze, 23 mag. - (Adnkronos) - "Ci sono date e giorni che non si dimenticano. Il 23 maggio del 1992 ero a Policoro assieme ad altre ragazze e ragazzi per un evento del Centro sportivo italiano ma quando arrivò la notizia della strage di Capaci niente fu più come prima. Doveva essere una festa e invece calò un silenzio irreale: la mafia aveva ucciso, sua moglie e la sua scorta. Sembrava impossibile, ma quel silenzio rappresentò per tutti noi la consapevolezza che le sue idee, le sue battaglie, avrebbero dovuto continuare a camminare con ancora più forza e determinazione. Per questo, come23 maggio, il pensiero va a Giovanni, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. Con l'impegno a non dimenticare mai, a non piegarsi mai, a continuare a...