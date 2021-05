Falcone, Mattarella: “Nessuna zona grigia, o complici o contro la mafia” (Di domenica 23 maggio 2021) “Nessuna zona grigia, Nessuna omertà né tacita connivenza: o si sta contro la mafia o si è complici dei mafiosi. Non vi sono alternative”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento nell’aula bunker di Palermo durante le commemorazioni per la Strage di Capaci a 29 anni dalla morte del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta Vito Schifano, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. “L’onda di sdegno e di commozione generale, suscitata dopo i gravissimi attentati a Falcone e a Borsellino, il grido di dolore e di protesta che si è levato dagli italiani liberi e onesti è diventato movimento, passione, azione. Hanno messo radici solide nella ... Leggi su italiasera (Di domenica 23 maggio 2021) “omertà né tacita connivenza: o si stalao si èdei mafiosi. Non vi sono alternative”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, nel suo intervento nell’aula bunker di Palermo durante le commemorazioni per la Strage di Capaci a 29 anni dalla morte del giudice Giovanni, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta Vito Schifano, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. “L’onda di sdegno e di commozione generale, suscitata dopo i gravissimi attentati ae a Borsellino, il grido di dolore e di protesta che si è levato dagli italiani liberi e onesti è diventato movimento, passione, azione. Hanno messo radici solide nella ...

