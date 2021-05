Falcone, l’Italia ricorda il magistrato a 29 anni dalla strage di Capaci (Di domenica 23 maggio 2021) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per partecipare alle commemorazioni della strage di Capaci a 29 anni dalla morte del magistrato Giovanni Falcone, della moglie e della sua scorta. Presenti anche il presidente della camera Roberto Fico e i ministri Cartabia, Carfagna e Bianchi. “Non dimenticheremo mai Giovanni Falcone, magistrato ed eroico servitori dello Stato, caduto per difendere la legge, affermare la giustizia, preservare la civile convivenza. Nel 29°anniversario della strage di Capaci in cui morirono Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta ... Leggi su italiasera (Di domenica 23 maggio 2021) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per partecipare alle commemorazioni delladia 29morte delGiov, della moglie e della sua scorta. Presenti anche il presidente della camera Roberto Fico e i ministri Cartabia, Carfagna e Bianchi. “Non dimenticheremo mai Gioved eroico servitori dello Stato, caduto per difendere la legge, affermare la giustizia, preservare la civile convivenza. Nel 29°versario delladiin cui morirono Giov, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta ...

