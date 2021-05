**Falcone: Lamorgese, 'dal sangue versato è nato un paese più consapevole'** (Di domenica 23 maggio 2021) Palermo, 23 mag. (Adnkronos) - "E' nato da quel sangue versato a Capaci un paese più consapevole". Lo ha detto la ministra Luciana Lamorgese intervenendo alla caserma Lungaro, sede del reparto scorte della Questura di Palermo, insieme con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Deposta una corona d'alloro alla lapide dei caduti nelle Stragi e presenzia allo svelamento della nuova teca in cui sono conservati i resti della Fiat Croma Quarto Savona 15. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Palermo, 23 mag. (Adnkronos) - "E'da quela Capaci unpiù". Lo ha detto la ministra Lucianaintervenendo alla caserma Lungaro, sede del reparto scorte della Questura di Palermo, insieme con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Deposta una corona d'alloro alla lapide dei caduti nelle Stragi e presenzia allo svelamento della nuova teca in cui sono conservati i resti della Fiat Croma Quarto Savona 15.

