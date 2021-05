Falcone | la sorella Maria | ' grazie a Miccichè per precisazione | importante presenza istituzioni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 maggio 2021) Palermo, 23 mag. (Adnkronos) - "Ringraziamo il presidente dell'Ars per lafatta perché noi restiamo convinti che ladelle, che testimonia l'impegno dello Stato nella lotta alla mafia, sia fondamentale. Guai se lenon fossero presenti in un giorno in cui, non solo si ricordano le vittime di Cosa nostra, ma tutti insieme rinnoviamo il giuramento laico a non arretrare di un passo che facemmo dopo le stragi. Siamo lieti che il presidente pensi di ospitare all'Ars l'installazione del maestro Vitali, una delle opere del progetto SpaziCapaci che abbiamo voluto realizzare quest'anno nel segno di un nuovo percorso di legalità che, attraverso l'arte e la bellezza, arrivi a più persone possibile. Quest'anno abbiamo cominciato con i murales a Brancaccio e accanto all'aula Bunker e con ...