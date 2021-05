Falcone | Grasso | “Cercare chi ha dato supporto alla mafia”

(Di domenica 23 maggio 2021) “Dobbiamo capire chi, oltre la, haun aiuto o unalle stragi, ad iniziare dstrage di Capaci”. Lo ha detto l’ex Presidente del Senato Pietroarrivando al bunker di Palermo per le commemorazioni del giudice Giovanni. “Le stragi sono complesso è hanno bisogno di ulteriori ricerche della verità”, ha aggiunto. “Avola? Quello di Scarantino è stato definito il più grande depistaggio della Storia giudiziaria italiana, dobbiamo vigilare che non ce ne siano ancora”, ha poi commentatoparlando delle rivelazioni dell’ex pentito Maurizio Avola sulla strage di via D’Amelio. Poi aggiunge: “Io seguo il metodo, cioè dii riscontri e pare che su Avola non ce ne siano molti, quindi ...

Adnkronos

