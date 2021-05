(Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - “A 29 anni dalla strage di Capaci ricordiamo Giovanni, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro uccisi dalla mafia. Ma troppi celebrano questa ricorrenza con fiumi di". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio. "Noi vogliamola. L'eroismo di chi ha combattuto la mafia sempre. E la viltà di chi ha ostacolato in vita il percorso di Giovanni. Il Csm si schierò contro di lui. Questo organismo fu un problema decenni fa come lo è oggi. Dirlo vuol direin nome dellae non dell'ipocrisia. Leoluca Orlando diceva cheteneva lenascoste nei cassetti e oggi ...

TV7Benevento : Falcone: Gasparri, 'troppa retorica, ricordare verità'... -

Affaritaliani.it

