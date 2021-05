(Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Continuiamo a far nostro l'esempio ed il sacrificio di Giovanni, nonin questo giorno di commosso ricordo, ma tutti i giorni, costantemente, perché alla mafia e al malaffare non va data tregua. Quella strage vigliacca di 29 anni fa, in cui insieme al giudice furono fatti saltare in aria sua moglie Francesca e gli agenti Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo, sia sempre da monito per tutti coloro che vogliono un futuro libero dal ricatto della criminalità". Lo dichiara Davide, capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera. "Non, ma concretezza: la nostra proposta di legge perl'alla luce della pronuncia della Consulta è pronta ad essere discussa con ...

Advertising

TV7Benevento : Falcone: Crippa, 'ricordarlo non solo a parole, ridisegnare ergastolo ostativo'... -

Ultime Notizie dalla rete : Falcone Crippa

La Sicilia

...Noemi Cortelli Teresa Crespellani MaddalenaUmberto de Giovannangeli Maurizio de Giovanni Domenico de Masi Maria Teresa de Siervo Giorgio de Togni Alba Donati Giovanni Dozzini Rino...... frequento ristoranti stellati (come quello di Mauro Uliassi ed Enrico). Entro di nuovo in ... l'anno in cui uccidono Giovannia Capaci. Lascio la Sicilia con molta rabbia, Palermo era ...Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Continuiamo a far nostro l’esempio ed il sacrificio di Giovanni Falcone, non solo in questo giorno di commosso ricordo, ma tutti i giorni, costantemente, perché alla mafia ...Io non mi arrendo: trama, storia vera, cast, quante puntate e streaming del film con Beppe Fiorello in onda oggi, 15 maggio 2021, alle 21,55 ...