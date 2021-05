Falcone: Cartabia, in nuova Procura Ue c'è suo lascito (Di domenica 23 maggio 2021) "Il lavoro di Falcone fu straordinario: andare alla ricerca della forza economica della mafia lo portò a sviluppare la consapevolezza che occorreva lavorare a livello internazionale. Quando venne al ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 23 maggio 2021) "Il lavoro difu straordinario: andare alla ricerca della forza economica della mafia lo portò a sviluppare la consapevolezza che occorreva lavorare a livello internazionale. Quando venne al ...

