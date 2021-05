Falcone | Bernini | ' baluardo giustizia e legalità'

(Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "La strage di Capaci resta la sfida più terribile portata dalla mafia al cuore dello Stato, colpendo il magistrato che era riuscito a scardinare gli ingranaggi di Cosa Nostra e a istruire il maxiprocesso che si concluse con 346 condanne: il più grande colpo mai inferto al potere di Cosa nostra". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria. "La figura disi staglia ancora, ventinove anni dopo, come l'esempio di un giudice coraggioso, lontano anni luce dalla cultura del sospetto, intorno al quale - non va mai dimenticato - fu fatta terra bruciata dai professionisti dell'antimafia e da chi, invece di promuoverlo, gli aveva smantellato il pool antimafia: “Giovanni ha cominciato a morire tanto tempo fa. Questo Paese, questo Stato, la magistratura che forse ha più colpe di ogni ...

