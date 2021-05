Fabio Testi, la nuova fidanzata ha 45 anni in meno: «Professoressa di sessuologia. Ero lì per una visita, lei è andata oltre...» (Di domenica 23 maggio 2021) Fabio Testi ha ritrovato l?amore. Per Fabio Testi, 79 anni, la vita sentimentale va a gonfie vele dato che ha trovato una nuova fidanzata, una Professoressa di sessuologia che ha 45 anni in... Leggi su leggo (Di domenica 23 maggio 2021)ha ritrovato l?amore. Per, 79, la vita sentimentale va a gonfie vele dato che ha trovato una, unadiche ha 45in...

Advertising

infoitcultura : Avete mai visto Thomas, il figlio di Fabio Testi: sono due gocce d’acqua - infoitcultura : Nuova fidanzata per Fabio Testi: 80 anni lui, 46 in meno la dottoressa. E si sono conosciuti in maniera strana e pi… - StregaBettina : @fuscomarina @digioia_fabio @memedovesei Ahimè si... Normalmente li rileggo i testi prima di dare l'avvio.... Ma ev… - infoitcultura : Fabio Testi e la fidanzata più giovane di lui di 47 anni - infoitcultura : Fabio Testi, 79 anni e fidanzata di 34: 'Una sessuologa, durante una visita di controllo è andata oltre' -