F1: Monaco, Leclerc non parteciperà alla corsa (Di domenica 23 maggio 2021) La Ferrari di Charles Leclerc non parteciperà al gran premio di Monaco. La vettura è stata parcheggiata al box, dunque non partirà nemmeno dall'ultimo posto come ipotizzato dopo i problemi alla ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 23 maggio 2021) La Ferrari di Charlesnonal gran premio di. La vettura è stata parcheggiata al box, dunque non partirà nemmeno dall'ultimo posto come ipotizzato dopo i problemi...

ScuderiaFerrari : POLE IN MONACO ???? Grande @Charles_Leclerc! ?? #essereFerrari ?? #MonacoGP - SkySportF1 : ?? LECLERC IN POOOOLE POSITION? ?? Poi va a muro e il #Q3 finisce prima I risultati ? - SkySportF1 : ? Leclerc resta in pole al GP di Monaco: il cambio Ferrari è salvo! #MonacoGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - ferrarimatteo : Ma vaf... #Leclerc si ritira dal Gp di Monaco, il semiasse non ha retto, la macchina non riusciva a muoversi - mariomachille : #Ferrari: 'La vettura di #leclerc non ha nulla, può tranquillamente partire' La vettura: #Monaco #Formula1… -