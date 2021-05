F1: Gp Monaco, trionfo di Verstappen davanti alla Ferrari di Sainz (Di domenica 23 maggio 2021) Monaco, 23 mag. (Adnkronos) - Il primo podio della Ferrari in questa stagione arriva a Montecarlo grazie a Carlos Sainz che si piazza al secondo posto dietro la Red Bull di Max Verstappen, alla bandiera a scacchi sventolata dalla tennista Serena Williams. Verstappen è partito in testa al Gp di Monaco subito al via grazie al forfait dell'ultimo minuto da parte della rossa di Charles Leclerc, fermato da un problema al semiasse poco prima della partenza. L'olandese della Red Bull, che balza in testa alla classifica mondiale con questo successo, è stato in testa per tutta la gara seguito dalla Mercedes di Valterri Bottas fino a metà gara quando il finlandese al pit stop ha avuto un problema all'anteriore destra che non ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021), 23 mag. (Adnkronos) - Il primo podio dellain questa stagione arriva a Montecarlo grazie a Carlosche si piazza al secondo posto dietro la Red Bull di Maxbandiera a scacchi sventolata dtennista Serena Williams.è partito in testa al Gp disubito al via grazie al forfait dell'ultimo minuto da parte della rossa di Charles Leclerc, fermato da un problema al semiasse poco prima della partenza. L'olandese della Red Bull, che balza in testaclassifica mondiale con questo successo, è stato in testa per tutta la gara seguito dMercedes di Valterri Bottas fino a metà gara quando il finlandese al pit stop ha avuto un problema all'anteriore destra che non ...

Advertising

IsabellaColbran : RT @SbgFestival: Curtain up for “Il trionfo del Tempo e del Disinganno” (G.F. Handel), directed by Robert Carsen & performed by Cecilia Bar… - TV7Benevento : F1: Gp Monaco, trionfo di Verstappen davanti alla Ferrari di Sainz... - SbgFestival : Curtain up for “Il trionfo del Tempo e del Disinganno” (G.F. Handel), directed by Robert Carsen & performed by Ceci… - sportli26181512 : Formula 1, GP Montecarlo: la diretta live da Monaco: Confermata la pole di Leclerc dopo la decisione definitiva sul… - Jammasrl : #Quote #Scommesse #scommessesportive #formula1 #monaco Scommesse Formula 1: Hamilton-Mercedes coppia favorita a Mon… -

Ultime Notizie dalla rete : Monaco trionfo Eurovision in Italia nel 2022 dopo vittoria Maneskin: i possibili conduttori L'Eurovision in Italia nel 2022 dopo il trionfo dei Maneskin all' Eurovision Song Contest 2021 . Il gruppo italiano vincitore dell'ultimo ... Ospite della manifestazione il cantante Mario del Monaco ...

I MANESKIN VINCONO L'EUROVISION! Edizione 2022 in Italia Si tratta del terzo trionfo Made in Italy dopo Gigliola Cinquetti con ' Non ho l'età (per amarti) ' ...Juventus a Roma contro l'Ajax ai rigori e nel 2010 dall'Inter a Madrid contro il Bayern Monaco. ...

F1: Gp Monaco, trionfo di Verstappen davanti alla Ferrari di Sainz Il Sannio Quotidiano A Montecarlo trionfa Verstappen, secondo posto per la Ferrari di Sainz. Solo settimo Hamilton Max Verstappen ha vinto il gp di F1 di Monaco. L'olandese della Red Bull ha preceduto sul traguardo la Ferrari di Carlos Sainz e la McLaren di Lando Norris. Soltanto 7/o Lewis Hamilton con la Mercedes ...

F1: Gp Monaco, trionfo di Verstappen davanti alla Ferrari di Sainz Monaco, 23 mag. (Adnkronos) – Il primo podio della Ferrari in questa stagione arriva a Montecarlo grazie a Carlos Sainz che si piazza al secondo posto dietro la Red Bull di Max Verstappen, alla bandie ...

L'Eurovision in Italia nel 2022 dopo ildei Maneskin all' Eurovision Song Contest 2021 . Il gruppo italiano vincitore dell'ultimo ... Ospite della manifestazione il cantante Mario del...Si tratta del terzoMade in Italy dopo Gigliola Cinquetti con ' Non ho l'età (per amarti) ' ...Juventus a Roma contro l'Ajax ai rigori e nel 2010 dall'Inter a Madrid contro il Bayern. ...Max Verstappen ha vinto il gp di F1 di Monaco. L'olandese della Red Bull ha preceduto sul traguardo la Ferrari di Carlos Sainz e la McLaren di Lando Norris. Soltanto 7/o Lewis Hamilton con la Mercedes ...Monaco, 23 mag. (Adnkronos) – Il primo podio della Ferrari in questa stagione arriva a Montecarlo grazie a Carlos Sainz che si piazza al secondo posto dietro la Red Bull di Max Verstappen, alla bandie ...