F1 GP Monaco 2021, Hamilton: “Dobbiamo lavorare su quanto accaduto, non si può ripetere” (Di domenica 23 maggio 2021) “Dobbiamo lavorare su quanto accaduto perché non si può più ripetere, abbiamo ancora tanta strada da fare. Noi oggi non abbiamo fatto un buon lavoro, la prossima volta dovremo fare meglio perché non possiamo esprimerci a questo livello in altri weekend calcolando anche la nostra esperienza”. Mastica amaro Lewis Hamilton, pilota Mercedes e campione del mondo in carica, ai microfoni di Sky Sport dopo il 7° posto nel GP di Monaco. “Gasly davanti a noi? La squadra non ha sottovalutato Gasly. Sapevamo che sarebbe potuto succedere, ma non siamo riusciti ad evitarlo”, ha concluso il britannico. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) “superché non si può più, abbiamo ancora tanta strada da fare. Noi oggi non abbiamo fatto un buon lavoro, la prossima volta dovremo fare meglio perché non possiamo esprimerci a questo livello in altri weekend calcolando anche la nostra esperienza”. Mastica amaro Lewis, pilota Mercedes e campione del mondo in carica, ai microfoni di Sky Sport dopo il 7° posto nel GP di. “Gasly davanti a noi? La squadra non ha sottovalutato Gasly. Sapevamo che sarebbe potuto succedere, ma non siamo riusciti ad evitarlo”, ha concluso il britannico. SportFace.

Advertising

ScuderiaFerrari : .@CarlosSainz55 second in Monte Carlo ?? - SkySportF1 : ?? LECLERC IN POOOOLE POSITION? ?? Poi va a muro e il #Q3 finisce prima I risultati ? - SkySportF1 : ? Leclerc resta in pole al GP di Monaco: il cambio Ferrari è salvo! #MonacoGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - draxBy13 : RT @ScuderiaFerrari: .@CarlosSainz55 second in Monte Carlo ?? - Kociaa827 : RT @ScuderiaFerrari: .@CarlosSainz55 second in Monte Carlo ?? -