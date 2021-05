F1, Christian Horner: “Oggi Max Verstappen ha sfruttato la fortuna dell’assenza di Leclerc” (Di domenica 23 maggio 2021) Christian Horner sorride, e ne ha ben donde, al termine del Gran Premio di Monaco, quinto appuntamento del Mondiale 2021 di Formula Uno. In un colpo solo per il team di Milton Keynes è arrivata la vittoria di Max Verstappen e la doppia leadership nelle graduatorie piloti e costruttori. In poche parole una domenica perfetta per la Red Bull, come conferma lo stesso Christian Horner, team principal della scuderia anglo-austriaca, ai microfoni di Sky Sport: “Vincere qui significa tanto per ogni pilota. Max in altre occasioni non ha avuto la buona sorte dalla propria parte qui a Montecarlo, mentre Oggi ha avuto fortuna per i guai di Charles Leclerc che, purtroppo, non ha potuto prendere il via. Ad ogni modo è stato bravo a sfruttare l’occasione e ha ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021)sorride, e ne ha ben donde, al termine del Gran Premio di Monaco, quinto appuntamento del Mondiale 2021 di Formula Uno. In un colpo solo per il team di Milton Keynes è arrivata la vittoria di Maxe la doppia leadership nelle graduatorie piloti e costruttori. In poche parole una domenica perfetta per la Red Bull, come conferma lo stesso, team principal della scuderia anglo-austriaca, ai microfoni di Sky Sport: “Vincere qui significa tanto per ogni pilota. Max in altre occasioni non ha avuto la buona sorte dalla propria parte qui a Montecarlo, mentreha avutoper i guai di Charlesche, purtroppo, non ha potuto prendere il via. Ad ogni modo è stato bravo a sfruttare l’occasione e ha ...

