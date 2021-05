Eurovision: Toto Cutugno passa il testimone ai Maneskin e si congratula con loro (Di domenica 23 maggio 2021) La vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest ha regalato all’Italia la terza medaglia d’oro dopo quella di Gigliola Cinquetti conquistata nel 1964 con il brano Non ho l’età per amarti e quella di Toto Cutugno nel 1990 con il brano Insieme. Proprio quest’ultimo – dopo aver portato per 31 anni sulle spalle l’ultima vittoria dell’Italia – ha passato il testimone al gruppo romano con un bel post su Facebook. “Posso finalmente passare il testimone ai Måneskin che dopo 31 anni hanno riportato il tricolore della canzone italiana a vincere il prestigioso Eurovision Song Contest Bravi ragazzi. Un grosso in bocca al lupo per la vostra carriera. Forza Italia“. Eurovision, anche Manuel Agnelli felice per la vittoria dei ... Leggi su biccy (Di domenica 23 maggio 2021) La vittoria deiall’Song Contest ha regalato all’Italia la terza medaglia d’oro dopo quella di Gigliola Cinquetti conquistata nel 1964 con il brano Non ho l’età per amarti e quella dinel 1990 con il brano Insieme. Proprio quest’ultimo – dopo aver portato per 31 anni sulle spalle l’ultima vittoria dell’Italia – hato ilal gruppo romano con un bel post su Facebook. “Posso finalmentere ilai Måneskin che dopo 31 anni hanno riportato il tricolore della canzone italiana a vincere il prestigiosoSong Contest Bravi ragazzi. Un grosso in bocca al lupo per la vostra carriera. Forza Italia“., anche Manuel Agnelli felice per la vittoria dei ...

Advertising

you_trend : ?? #Eurovision, ecco la classifica finale con i punteggi Avendo vinto, l'Italia organizzerà l'edizione 2022 dell'Eu… - RaiNews : La band romana riporta il titolo in Italia dopo 31 anni: sono i terzi artisti italiani a vincere la competizione eu… - Corriere : L’ultimo trionfo prima di ieri? Toto Cutugno nel 1990 (che non ci doveva andare...) - maxcollini67 : Toto Cutugno ha finalmente degli eredi. Che non hanno pagato l'imposta di successione #Maneskin #TotoCutugno #Eurovision - sborzu : RT @ExplorerLento: Toto Cutugno vince l'#Eurovision, orgoglio italiano! Finalmente l'Italia torna vincitrice dopo 29 anni -