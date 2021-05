Eurovision song contest | Trionfano i Maneskin | l’Italia vince dopo 31 anni

Advertising

chetempochefa : Complimenti ai #Maneskin che dopo quasi dopo 30 anni fanno vincere all’Italia l’#Eurovision Song Contest ????????… - virginiaraggi : Strepitosi i #Maneskin che conquistano l'#Eurovision Song Contest e da Roma portano la musica italiana sul tetto d'… - Agenzia_Ansa : I @thisismaneskin vincono l'Eurovision Song Contest 2021. Gli aggiornamenti su - CristianaAN : Maneskin trionfano all'Eurovision Song Contest - 9Roby11 : RT @Piu_Europa: ???????? Una bellissima serata per il nostro Paese ???????? ?? I Maneskin hanno vinto l’#Eurovision song contest. L’Europa è rock e… -

Ultime Notizie dalla rete : Eurovision song

"Rock'n'roll never die" . Il rock and roll non morirà mai. Così Damiano, il carismatico frontman dei Maneskin, ha commentato a caldo la vittoria all'Contest con Zitti e Buoni sul palco dell'Ahoy Arena di Rotterdam. Nell'esibizione finale, con il trofeo in mano, la band ha cantato nuovamente il brano, stavolta senza censurare le ...Il 22 maggio 2021 è la data che entra nella storia della musica. Dall'Ahoy Arena di Rotterdam i Måneskin vincono l'Contest e preparano l'Italia ad ospitare la prossima edizione, senza ancora sapere in quale città. È stata un'emozione incredibile. Un conteggio voti da cardiopalma dopo il voto delle ...I Maneskin vincono l'Eurovision Song Contest 2021 con "Zitti e buoni" con 524 voti. Dopo aver vinto il festival di Sanremo la band sale dunque sul ...Dopo trent'anni dall'ultima vittoria, i Måneskin permettono all'Italia di vincere il prestigioso premio dell'Eurovision Song Contest 2021 ...