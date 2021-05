Eurovision: Ricci, 'candidiamo Pesaro per la prossima edizione' (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Complimenti ai Maneskin per lo straordinario successo, che rilancia l'Italia e la sua musica. Il prossimo anno l'Eurovision sarà in Italia e ci candidiamo ufficialmente ad ospitarlo alla Vitrifrigo Arena, una della più grandi nel Paese e secondo noi una delle più belle. E, se servirà,metteremo a disposizione anche l'Auditorium Scavolini, quasi pronto ormai. Pesaro è una delle due Città Creative della Musica Unesco italiane. Chi meglio di noi per ospitare una delle più grandi manifestazioni musicali internazionali?". Così il sindaco Pd di Pesaro Matteo Ricci. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Complimenti ai Maneskin per lo straordinario successo, che rilancia l'Italia e la sua musica. Il prossimo anno l'sarà in Italia e ciufficialmente ad ospitarlo alla Vitrifrigo Arena, una della più grandi nel Paese e secondo noi una delle più belle. E, se servirà,metteremo a disposizione anche l'Auditorium Scavolini, quasi pronto ormai.è una delle due Città Creative della Musica Unesco italiane. Chi meglio di noi per ospitare una delle più grandi manifestazioni musicali internazionali?". Così il sindaco Pd diMatteo

