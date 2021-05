Eurovision | pesanti accuse di droga contro Damiano | la reazione dei Maneskin

(Di domenica 23 maggio 2021)e irespingono leesplose sui social: “Mai fatto uso di cocaina, siamo contrari alle droghe”.deiriportano l’Italia sul tetto d’Europa dopo oltre trent’anni. Era il 1990 quando a Zagabria (Croazia) il tricolore vinceva l’esibizione continentale per l’ultima volta, sul palco c’era Toto Cotugno a cantare Insieme: 1992. Mahmood aveva sfiorato la vittoria due anni fa, ma si fermò al secondo posto per una gestione dei punti “poco amichevole” da parte di San Marino. Questa volta la band italiana, formata da ragazzi giovanissimi nati e cresciuti a Roma, ce l’ha fatta. La prima classifica, quella decisa dalla giuria di qualità dei 26 Paesi in gara, li aveva collocati al quarto posto dietro Svizzera, Francia e ...

Questa sera, 22 Maggio 2021 andrà in onda la kermesse internazionale dal titolo, Song Contest 2021. Tutto sulla finale Eurovision 2021: dove vederla, come votare, quante speranze hanno i Maneskin e qual è la scaletta.