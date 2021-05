Eurovision, Maneskin trionfano: accusati di aver sniffato droga in diretta (Di domenica 23 maggio 2021) Musica Damiano David ha sniffato cocaina in diretta televisiva? La forte accusa, la replica in conferenza stampa e sui profili social ufficiali Pubblicato su 23 Maggio 2021 Dopo trent’anni l’Italia ha trionfato all’Eurovision Song Contest 2021 grazie ai Maneskin. Il gruppo, vincitore della settantunesima edizione del Festival di Sanremo, ha battuto la Francia ed era tra le favorite della competizione. Una finale davvero emozionante con i giochi aperti fino all’ultimo. Dopo la prima votazione delle giurie internazionali si erano classificati al quarto posto, mentre grazie allo sfoglio dei voti popolari sono volati al primo posto. Zitti e Buoni ha conquistato 524 punti, la Francia 499 punti mentre al terzo posto la Svizzera con 432 punti. Dopo la manifestazione si è tenuta la conferenza stampa e non ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021) Musica Damiano David hacocaina intelevisiva? La forte accusa, la replica in conferenza stampa e sui profili social ufficiali Pubblicato su 23 Maggio 2021 Dopo trent’anni l’Italia ha trionfato all’Song Contest 2021 grazie ai. Il gruppo, vincitore della settantunesima edizione del Festival di Sanremo, ha battuto la Francia ed era tra le favorite della competizione. Una finale davvero emozionante con i giochi aperti fino all’ultimo. Dopo la prima votazione delle giurie internazionali si erano classificati al quarto posto, mentre grazie allo sfoglio dei voti popolari sono volati al primo posto. Zitti e Buoni ha conquistato 524 punti, la Francia 499 punti mentre al terzo posto la Svizzera con 432 punti. Dopo la manifestazione si è tenuta la conferenza stampa e non ...

Advertising

chetempochefa : Complimenti ai #Maneskin che dopo quasi dopo 30 anni fanno vincere all’Italia l’#Eurovision Song Contest ????????… - annapettinelli : E che ha fatto Damiano?? L’ha cantata con le parole che aveva dovuto togliere per la censura dell’Eurovision. Bello… - MetaErmal : Hanno vinto i migliori. #Eurovision #maneskin - ehihalfblood : RT @moonlight_ant0: francesi: *cercano prove per far squalificare i maneskin* intanto damiano: #Eurovision - certumnescio : RT @insolenzadir2d2: VINCERE CON 25 PUNTI DI DISTACCO DALLA FRANCIA CHE NON CI HA DATO MANCO UN PUNTO È PIÙ PORNO DI DARTH VADER NEL FINALE… -