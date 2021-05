Eurovision, Maneskin sotto accusa: arriva il provvedimento ufficiale (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo la vittoria dei Maneskin all’Eurovision sono scoppiate alcune polemiche per il sospetto circa l’uso di droga durante il programma. arriva il provvedimento ufficiale. Continuano le accuse nei confronti della band (Getty Images)Torna a far discutere quanto accaduto ieri all’Eurovision Song Contest. L’episodio vede coinvolti i Maneskin, che hanno lottato strenuamente per vincere la competizione. Dopo i voti delle giurie dei vari paesi, la band italiana si trovava al quinto posto. Leggi anche-> Eurovision, vincono i Maneskin: Amadeus impazzisce- VIDEO E’ stato il pubblico a far vivere una serata da sogno ai vincitori del Festival Di Sanremo. Con 318 preferenze hanno staccato tutti, riuscendo a vincere contro avversari duri ... Leggi su vesuvius (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo la vittoria deiall’sono scoppiate alcune polemiche per il sospetto circa l’uso di droga durante il programma.il. Continuano le accuse nei confronti della band (Getty Images)Torna a far discutere quanto accaduto ieri all’Song Contest. L’episodio vede coinvolti i, che hanno lottato strenuamente per vincere la competizione. Dopo i voti delle giurie dei vari paesi, la band italiana si trovava al quinto posto. Leggi anche->, vincono i: Amadeus impazzisce- VIDEO E’ stato il pubblico a far vivere una serata da sogno ai vincitori del Festival Di Sanremo. Con 318 preferenze hanno staccato tutti, riuscendo a vincere contro avversari duri ...

Advertising

trash_italiano : ?? Damiano dei Maneskin smentisce il video che sta circolando: lui non fa uso di droghe #Eurovision #EscIta - chetempochefa : Complimenti ai #Maneskin che dopo quasi dopo 30 anni fanno vincere all’Italia l’#Eurovision Song Contest ????????… - annapettinelli : E che ha fatto Damiano?? L’ha cantata con le parole che aveva dovuto togliere per la censura dell’Eurovision. Bello… - prettyheretic : RT @MangiaAgnelli: “ROCK ‘N ROLL NEVER DIES”. DAMIANO SEI TUTTO TUO PADRE. SÌ, SONO IO TUO PADRE. #Eurovision #Eurovision2021 #Maneskin @th… - cristinascat10 : RT @jdbmyeverythjng: I Maneskin L'Eurovision si hanno vinto terrà in Italia #Eurovision -