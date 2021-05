EUROVISION: LA GIOIA INCONTENIBILE DI AMADEUS (E DI CHI AMA L’ITALIA) PER I MANESKIN (Di domenica 23 maggio 2021) La portata storica, simbolica e aggiungo psicologica della vittoria dei MANESKIN, proprio nel 2021, è sotto gli occhi di tutti. Un’energia positiva pazzesca che attraversa L’ITALIA e ci fa tanto bene. Bisogna tornare indietro di oltre trent’anni, al 1990, per l’ultima vittoria tricolore. Sul palco c’era Toto Cutugno. Una lunga assenza dall’EUROVISION Song Contest, poi il ritorno e tanti podi fino alla serata di ieri che ha incoronato i vincitori di Sanremo 2021 e ora trionfatori del Festival d’Europa. La GIOIA di AMADEUS è INCONTENIBILE ed è la GIOIA di tutti gli italiani. Ecco il video. Grande Ama per averli voluto a Sanremo, grandi MANESKIN, grande ITALIA. Abbiamo stupito, non solo l’Europa ma il MONDO, con le Olimpiadi di Torino 2006: ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 23 maggio 2021) La portata storica, simbolica e aggiungo psicologica della vittoria dei, proprio nel 2021, è sotto gli occhi di tutti. Un’energia positiva pazzesca che attraversae ci fa tanto bene. Bisogna tornare indietro di oltre trent’anni, al 1990, per l’ultima vittoria tricolore. Sul palco c’era Toto Cutugno. Una lunga assenza dall’Song Contest, poi il ritorno e tanti podi fino alla serata di ieri che ha incoronato i vincitori di Sanremo 2021 e ora trionfatori del Festival d’Europa. Ladied è ladi tutti gli italiani. Ecco il video. Grande Ama per averli voluto a Sanremo, grandi, grande ITALIA. Abbiamo stupito, non solo l’Europa ma il MONDO, con le Olimpiadi di Torino 2006: ...

Advertising

rhiannonfornow : RT @amb1gua: nel 2021 ho capito che la gioia dell’eurovision non è vincere ma vedere la luce spegnersi dietro di occhi dei francesi. quello… - bubinoblog : EUROVISION: LA GIOIA INCONTENIBILE DI AMADEUS (E DI CHI AMA L'ITALIA) PER I MANESKIN - lilpikachu_ : RT @amb1gua: nel 2021 ho capito che la gioia dell’eurovision non è vincere ma vedere la luce spegnersi dietro di occhi dei francesi. quello… - EternoRN93 : RT @amb1gua: nel 2021 ho capito che la gioia dell’eurovision non è vincere ma vedere la luce spegnersi dietro di occhi dei francesi. quello… - blaineydays_x : RT @amb1gua: nel 2021 ho capito che la gioia dell’eurovision non è vincere ma vedere la luce spegnersi dietro di occhi dei francesi. quello… -