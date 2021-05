Eurovision, la Francia chiede la squalifica dell’Italia. Interviene anche il ministro Le Drian (Di domenica 23 maggio 2021) La Francia ha chiesto la squalifica dell’Italia dall’Eurovision Song Contest. Sul caso è intervenuto il ministro Le Drian. ROMA – La Francia ha chiesto la squalifica dell’Italia dall’Eurovision Song Contest in una vicenda che rischiava di diventare anche un caso diplomatico. Ad avanzare la richiesta è stata proprio la nazione transalpina dopo un video girato sui social sui Maneskin. La vicenda ha visto l’intervento anche del ministro degli Esteri Le Drian: “E’ la commissione deontologica – la posizione dell’esponente del governo Macron, riportata dal Corriere della Sera – che deve risolvere la questione. Se c’è bisogno di sottoporsi ai test, ... Leggi su newsmondo (Di domenica 23 maggio 2021) Laha chiesto ladall’Song Contest. Sul caso è intervenuto ilLe. ROMA – Laha chiesto ladall’Song Contest in una vicenda che rischiava di diventareun caso diplomatico. Ad avanzare la richiesta è stata proprio la nazione transalpina dopo un video girato sui social sui Maneskin. La vicenda ha visto l’interventodeldegli Esteri Le: “E’ la commissione deontologica – la posizione dell’esponente del governo Macron, riportata dal Corriere della Sera – che deve risolvere la questione. Se c’è bisogno di sottoporsi ai test, ...

