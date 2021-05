Eurovision, il dito medio di Chiara Ferragni dopo la vittoria dei Maneskin (Di domenica 23 maggio 2021) C’è anche lo zampino di Chiara Ferragni e di Fedez dietro la vittoria dei Maneskin all’Eurovision 2021. I Ferragnez infatti si sono spesi pubblicamente per chiedere ai loro milioni di follower sui social di votare per la band italiana. “Ragazzi, dovete votare 24 per i Maneskin all’Eurovision”, il messaggio in una stories di Ferragni prima delle votazioni e del verdetto finale. Un appello che ha dato i suoi frutti, visto che l’Italia è riuscita a trionfare nella popolare kermesse europea dopo 31 anni. Così, dopo il trionfo di Damiano e company sul palco di Rotterdam, Chiara Ferragni ha voluto ironizzare con coloro che non credevano ad una vittoria dell’Italia ... Leggi su tpi (Di domenica 23 maggio 2021) C’è anche lo zampino die di Fedez dietro ladeiall’2021. I Ferragnez infatti si sono spesi pubblicamente per chiedere ai loro milioni di follower sui social di votare per la band italiana. “Ragazzi, dovete votare 24 per iall’”, il messaggio in una stories diprima delle votazioni e del verdetto finale. Un appello che ha dato i suoi frutti, visto che l’Italia è riuscita a trionfare nella popolare kermesse europea31 anni. Così,il trionfo di Damiano e company sul palco di Rotterdam,ha voluto ironizzare con coloro che non credevano ad unadell’Italia ...

