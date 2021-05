Eurovision, i Maneskin e il dito medio di Chiara Ferragni (Di domenica 23 maggio 2021) Eurovision, è trionfo Maneskin e Chiara Ferragni alza il dito medio contro “quelli che pensavano che l’Italia non potesse vincere” la kermesse canora d’Europa. L’influencer e imprenditrice, così come il marito Fedez, è una delle personalità italiane che si era spesa per chiedere ai suoi 26 milioni di follower in tutto il mondo di votare il gruppo. “Ragazzi, dovete votare 24 per i Maneskin all’Eurovision”, il messaggio in una stories di Ferragni prima delle votazioni e del verdetto finale. Un trionfo che all’Italia mancava da ben 31 anni, quando a vincere l’Eurovision era stato Toto Cotugno con il brano ‘Insieme: 1992’. Oggi il podio ai romani Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, giovanissimi, che portano a casa il ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 maggio 2021), è trionfoalza ilcontro “quelli che pensavano che l’Italia non potesse vincere” la kermesse canora d’Europa. L’influencer e imprenditrice, così come il marito Fedez, è una delle personalità italiane che si era spesa per chiedere ai suoi 26 milioni di follower in tutto il mondo di votare il gruppo. “Ragazzi, dovete votare 24 per iall’”, il messaggio in una stories diprima delle votazioni e del verdetto finale. Un trionfo che all’Italia mancava da ben 31 anni, quando a vincere l’era stato Toto Cotugno con il brano ‘Insieme: 1992’. Oggi il podio ai romani Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, giovanissimi, che portano a casa il ...

Advertising

chetempochefa : “Dalle strade di Roma all’enorme palco dell’Eurovision. È incredibile ed è tutto merito vostro, grazie. Cambiamo la… - annapettinelli : E che ha fatto Damiano?? L’ha cantata con le parole che aveva dovuto togliere per la censura dell’Eurovision. Bello… - IlContiAndrea : IL MOMENTO #Eurovision #Escita #Esc2021 #Maneskin #ITA - itsmc17 : RT @_chiaraaahh_: vedo che siamo tutti estasiati da non riuscire a dormire, in caso vi lascio queste bellissime foto #Eurovision #maneskin… - flavaivia : RT @UomoRango: #Eurovision2021 #Eurovision A prescindere dai gusti personali, una bellissima storia di coraggio, lotta, passione, fortuna,… -