Eurovision: dopo la vittoria dei Maneskin Pesaro si candida per l’edizione 2022 (Di domenica 23 maggio 2021) Pesaro – “Complimenti ai Maneskin per lo straordinario successo, che rilancia l’Italia e la sua musica. Il prossimo anno l’Eurovision sarà in Italia e ci candidiamo ufficialmente ad ospitarlo alla Vitrifrigo Arena, una della più grandi nel Paese e secondo noi una delle più belle”. Così il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci (foto), e il vicesindaco Daniele Vimini dopo il successo di ieri sera della band romana, che aveva trionfato a Sanremo, all’Eurovision song contest 2021. “E se servirà – aggiungono sindaco e vicesindaco di Pesaro – metteremo a disposizione anche l’Auditorium Scavolini, quasi pronto ormai. Pesaro è una delle due Città Creative della Musica Unesco italiane. Chi meglio di noi per ospitare una delle più grandi manifestazioni musicali ... Leggi su lopinionista (Di domenica 23 maggio 2021)– “Complimenti aiper lo straordinario successo, che rilancia l’Italia e la sua musica. Il prossimo anno l’sarà in Italia e ci candidiamo ufficialmente ad ospitarlo alla Vitrifrigo Arena, una della più grandi nel Paese e secondo noi una delle più belle”. Così il sindaco di, Matteo Ricci (foto), e il vicesindaco Daniele Viminiil successo di ieri sera della band romana, che aveva trionfato a Sanremo, all’song contest 2021. “E se servirà – aggiungono sindaco e vicesindaco di– metteremo a disposizione anche l’Auditorium Scavolini, quasi pronto ormai.è una delle due Città Creative della Musica Unesco italiane. Chi meglio di noi per ospitare una delle più grandi manifestazioni musicali ...

