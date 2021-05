Eurovision, Damiano dei Maneskin si sottoporrà a un volontario test antidroga (Di domenica 23 maggio 2021) Per mettere a tacere ogni voce. Per non dare adito ai maligni che dicono che lui abbia sniffato in diretta. Pochi minuti fa lo ha fatto sapere l’organizzazione dell’Eurovision: “Damiano dei Maneskin ha scelto di sottoporsi a un volontario test antidroga”. Si legge nella nota: La band ha fortemente smentito le accuse di consumo di droga e il cantante in questione si sottoporrà a un test antidroga volontario dopo il suo arrivo a casa. La band, il loro management e il capo delegazione ci hanno informato che nella Green Room non erano presenti droghe e ci hanno spiegato che un bicchiere era rotto al loro tavolo ed era stato ripulito dal cantante. Possiamo confermare che il vetro rotto è stato trovato dopo un controllo in ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Per mettere a tacere ogni voce. Per non dare adito ai maligni che dicono che lui abbia sniffato in diretta. Pochi minuti fa lo ha fatto sapere l’organizzazione dell’: “deiha scelto di sottoporsi a un”. Si legge nella nota: La band ha fortemente smentito le accuse di consumo di droga e il cantante in questione sia undopo il suo arrivo a casa. La band, il loro management e il capo delegazione ci hanno informato che nella Green Room non erano presenti droghe e ci hanno spiegato che un bicchiere era rotto al loro tavolo ed era stato ripulito dal cantante. Possiamo confermare che il vetro rotto è stato trovato dopo un controllo in ...

