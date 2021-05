Eurovision: 'Damiano dei Maneskin si sottoporrà a test volontario anti - droga' (Di domenica 23 maggio 2021) 'Siamo consapevoli delle speculazioni che circolano sul videoclip dei vincitori italiani dell'Eurovision Song Contest nella Green Room. La band ha fortemente smentito le accuse di consumo di droga e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 23 maggio 2021) 'Siamo consapevoli delle speculazioni che circolano sul videoclip dei vincitori italiani dell'Song Connella Green Room. La band ha fortemente smentito le accuse di consumo die ...

Advertising

trash_italiano : ?? Damiano dei Maneskin smentisce il video che sta circolando: lui non fa uso di droghe #Eurovision #EscIta - annapettinelli : E che ha fatto Damiano?? L’ha cantata con le parole che aveva dovuto togliere per la censura dell’Eurovision. Bello… - MarioManca : La polemica su Damiano, specie riguardando il video «incriminato», è semplicemente ridicola, diffamatoria e gratuit… - pezslaugh : RT @Cinguetterai: Sulle speculazioni dei francesi sul video dei #Maneskin interviene l’EBU: Damiano si sottoporrà a un test antidroga volon… - namelevsstef : RT @sHesbe4utiful: 'non potete dire certe cose sul palco' Fedez e Damiano: VENOM #Eurovision -