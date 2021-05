Eurovision, Damiano dei Maneskin si è drogato in diretta? No! (Di domenica 23 maggio 2021) Mancano pochi minuti alla premiazione. Ma i Maneskin hanno già sentito di aver ricevuto più di 300 punti dal voto da casa. E quindi sanno di essere sul podio: ora la sfida è tra loro, la Francia e la Svizzera. A quel punto ognuno del gruppo dei Maneskin festeggia e spera a modo suo: occhi lucidi, pugni stretti, testa bassa. Un po’ più in basso di tutti la mette Damiano, il cantante del gruppo rock, tanto che un utente fa un video allo schermo e lo dà in pasto a twitter accusandolo di aver sniffato cocaina in diretta, perché -secondo lui- la gestualità è quella. Il video fa il giro del web, viene intercettato da una giornalista svedese, che in conferenza stampa informa i Maneskin di questa polemica, e gli chiede: “Damiano, hai sniffato in diretta?”. La risposta è ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Mancano pochi minuti alla premiazione. Ma ihanno già sentito di aver ricevuto più di 300 punti dal voto da casa. E quindi sanno di essere sul podio: ora la sfida è tra loro, la Francia e la Svizzera. A quel punto ognuno del gruppo deifesteggia e spera a modo suo: occhi lucidi, pugni stretti, testa bassa. Un po’ più in basso di tutti la mette, il cantante del gruppo rock, tanto che un utente fa un video allo schermo e lo dà in pasto a twitter accusandolo di aver sniffato cocaina in, perché -secondo lui- la gestualità è quella. Il video fa il giro del web, viene intercettato da una giornalista svedese, che in conferenza stampa informa idi questa polemica, e gli chiede: “, hai sniffato in?”. La risposta è ...

