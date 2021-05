Eurovision, “Damiano dei Maneskin pippava cocaina”: la bugia infamante dei media francesi (Di domenica 23 maggio 2021) “E i francesi che s’incazzano, che le palle ancor gli girano…”, cantava anni fa Paolo Conte in “Bartali” riecheggiando rancori da ciclistiche rivalità con i “cugini d’oltralpe”, come si dice con abusato luogo comune. Ma siamo, in tutta evidenza, dalle parti di una cuginanza da parenti serpenti. Con recidive. Un roteare di ammennicoli, un rodersi compulsivo che ora sembra essersi trasferito sul fronte musicale, e che si tinge di parole calunniose ai danni dei Maneskin, vincitori ieri sera dell’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest con il brano “Zitti e buoni”. La band romana sfornata da X-Factor (arrivarono secondi nel 2017) e vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, ieri a Rotterdam ha di fatto soffiato il primo posto alla vincitrice annunciata, la francese Barbara Pravi, sorta di mix tra Edith Piaf e altre classiche icone ... Leggi su tpi (Di domenica 23 maggio 2021) “E iche s’incazzano, che le palle ancor gli girano…”, cantava anni fa Paolo Conte in “Bartali” riecheggiando rancori da ciclistiche rivalità con i “cugini d’oltralpe”, come si dice con abusato luogo comune. Ma siamo, in tutta evidenza, dalle parti di una cuginanza da parenti serpenti. Con recidive. Un roteare di ammennicoli, un rodersi compulsivo che ora sembra essersi trasferito sul fronte musicale, e che si tinge di parole calunniose ai danni dei, vincitori ieri sera dell’edizione 2021 dell’Song Contest con il brano “Zitti e buoni”. La band romana sfornata da X-Factor (arrivarono secondi nel 2017) e vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, ieri a Rotterdam ha di fatto soffiato il primo posto alla vincitrice annunciata, la francese Barbara Pravi, sorta di mix tra Edith Piaf e altre classiche icone ...

