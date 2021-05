Eurovision. Damiano dei Maneskin “pippava” cocaina in diretta? Ma per favore! Troppo lontano dal tavolo (Di domenica 23 maggio 2021) I Maneskin dovevano ancora essere proclamati vincitori dell’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest, nel frattempo sui social era partita l’accusa nei confronti del cantante Damiano David: «Please tell me someone else spotted Italy having a line of coke on national television» scrive su Twitter l’utente @catjxx1 pubblicando un video dove si insinua che stesse «pippando cocaina». Non è l’unica ripresa che circola online e non solo su Twitter, segno che l’accusa diventa virale tanto da venire intercettata da un giornalista svedese intervenuto durante la conferenza stampa. Per chi ha fretta Damiano china il capo tenendo entrambe le mani a pugno, agitandole entrambe. Il gesto risulta quello di un esultanza piuttosto che di una “pippata”. Il volto di Damiano, così come il suo ... Leggi su open.online (Di domenica 23 maggio 2021) Idovevano ancora essere proclamati vincitori dell’edizione 2021 dell’Song Contest, nel frattempo sui social era partita l’accusa nei confronti del cantanteDavid: «Please tell me someone else spotted Italy having a line of coke on national television» scrive su Twitter l’utente @catjxx1 pubblicando un video dove si insinua che stesse «pippando». Non è l’unica ripresa che circola online e non solo su Twitter, segno che l’accusa diventa virale tanto da venire intercettata da un giornalista svedese intervenuto durante la conferenza stampa. Per chi ha frettachina il capo tenendo entrambe le mani a pugno, agitandole entrambe. Il gesto risulta quello di un esultanza piuttosto che di una “pippata”. Il volto di, così come il suo ...

