Eurovision, Damiano dei Maneskin accusato di aver sniffato cocaina in diretta. La replica: "Non uso droghe" (Di domenica 23 maggio 2021) Eurovision, Damiano dei Maneskin accusato di aver sniffato cocaina in diretta VIDEO Neanche il tempo di festeggiare la meritata vittoria all'Eurovision Song Contest 2021, che la prima (assurda) polemica si è abbattuta sui Maneskin. La giovane band romana, dopo aver conquistato Sanremo, ha incendiato l'Arena di Rotterdam con il rock di Zitti e buoni, riportando l'Italia a vincere la competizione musicale dopo 31 anni. Secondo un'incredibile polemica nata sui social, Damiano David, il frontman dei Maneskin, avrebbe sniffato cocaina in diretta tv, davanti ad una platea di 200 milioni di persone.

annapettinelli : E che ha fatto Damiano?? L’ha cantata con le parole che aveva dovuto togliere per la censura dell’Eurovision. Bello… - trash_italiano : ?? Damiano dei Maneskin smentisce il video che sta circolando: lui non fa uso di droghe #Eurovision #EscIta - repubblica : I commentatori norvegesi innamorati dei Maneskin: 'Avrei voluto essere come Damiano' - chiarmangia11 : RT @annapettinelli: E che ha fatto Damiano?? L’ha cantata con le parole che aveva dovuto togliere per la censura dell’Eurovision. Bello e s… - manicsash : RT @VavvaOned: vabbè l’abbiamo capito che qua l’unica cosa per cui rosicano i francesi è la figaggine de Damiano dai dai lo so #Eurovision… -