Eurovision | arriva la nota ufficiale sul caso ‘droga-Maneskin’ | il verdetto

Advertising

blessarry : Quando lo quando ti arriva a casa ordini @thisismaneskin #Eurovision - L4rry_st4n : RT @grzripigliati: “Adesso ti arriva una causa talmente grande che pure la Gioconda ci dovete ridare” ???????? #Eurovision #maneskin https://t.… - Emyli009 : RT @hschvrry: ai francesi arriva il flashback dei mondiali 2006 #Eurovision - ari_hill93 : @polistodis @titofaraci Che poi ad Eurovision premiano ciò che piace, non l'originalità. Ma la gente non ci arriva - LizzieVentitre : RT @grzripigliati: “Adesso ti arriva una causa talmente grande che pure la Gioconda ci dovete ridare” ???????? #Eurovision #maneskin https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Eurovision arriva

La vittoria dei Maneskin all'è stata molto discussa per via dell'accusa - lanciata dalla rivista francese Paris Match Magazine - secondo cui il frontman della band Damiano David avrebbe sniffato cocaina in diretta . ...I francesi se ne facciano una ragione: la vittoria italiana all'non sarà sporcata da sciocche malelingue. Au revoir!"Siamo consapevoli delle speculazioni che circolano sul videoclip dei vincitori italiani dell'Eurovision Song Contest nella Green ... e il cantante farà un test antidroga volontario dopo l'arrivo a ...La loro musica è talmente ostica che non è stato il motivo principale del loro successo, ma il modo in cui l’hanno proposta, la verità, l’onestà, la passione sono arrivate a chi seguiva da casa. Il ...