Eurovision | arriva la nota ufficiale sul caso ‘droga-Maneskin’ | il verdetto

(Di lunedì 24 maggio 2021) News L’organizzazione dell’evento si è pronunciata con unastampasul’ che ha coinvolto il gruppo capitolino Pubblicato su 23 Maggio 2021 Gran baccano attorno ai Maneskin. Dopo la vittoria della band romana all’, dalla Francia, in particolare voci di Paris Match Magazine, hanno iniziato a fare circolare una fake news, insinuando che Damiano David, frontman del gruppo capitolino, abbia sniffato cocaina in diretta. Sulla vicenda, nonostante già lo stesso cantante abbia smentito categoricamente di aver fatto uso di droga durante l’evento e smentendo di farne uso nella vita privata, si è pronunciata anche l’organizzazione della kermesse. Nelle scorse ore l’European Broadcasting Union ha diramato un comunicato stampa sulla questione. Questa la ...

