Eurovision, alcuni francesi gioiscono per la tragedia della funivia di Stresa: “Cari italiani questo è il karma” (Di lunedì 24 maggio 2021) Al peggio non c’è mai fine e dopo aver accusato Damiano di aver sniffato, alcuni francesi ieri hanno gioito per la tragedia della funivia di Stresa. Su Twitter c’è chi ha gridato ‘il karma’ e chi ha fatto battute terribili. Questi sono alcuni dei tweet osceni dei francesi. “L’Italia che vince il giorno prima grazie a un binario/una striscia e perde una funivia il giorno dopo per lo stesso motivo. Le droghe sono uno schifo”. “Italia, l’euforia dell’Eurovision spazzata via dalla caduta di una funivia. Forse hanno ballato lì sopra quando hanno sentito la vittoria e tutto ciò che si è messo in moto, causando il danno ai cavi della cabina. Ecco qua!” “La caduta ... Leggi su biccy (Di lunedì 24 maggio 2021) Al peggio non c’è mai fine e dopo aver accusato Damiano di aver sniffato,ieri hanno gioito per ladi. Su Twitter c’è chi ha gridato ‘il’ e chi ha fatto battute terribili. Questi sonodei tweet osceni dei. “L’Italia che vince il giorno prima grazie a un binario/una striscia e perde unail giorno dopo per lo stesso motivo. Le droghe sono uno schifo”. “Italia, l’euforia dell’spazzata via dalla caduta di una. Forse hanno ballato lì sopra quando hanno sentito la vittoria e tutto ciò che si è messo in moto, causando il danno ai cavicabina. Ecco qua!” “La caduta ...

