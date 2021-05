Eurovision 2021 | la classifica finale con le 26 posizioni e i punteggi

Leggi su biccy

(Di domenica 23 maggio 2021) Dopo tre serate si è chiuso l’Song Contest. Gli scommettitori ci davano per favoriti, i Maneskin erano anche primi tra i brani più ascoltati su Spotify e infatti ce l’abbiamo fatta. L’Italia è tornata ad alzare la coppa dopo 31 anni. Ieri sera in primis sono stati mostrati i voti delle giurie nazionali di tutti i paesi partecipanti. Nella primal’Italia si è piazzata al quarto posto con 206 punti, sopra di noi Malta con 208, la Francia con 248 e la Svizzera 267. Grazie al televoto però le cose sono cambiate a nostro favore e abbiamo battuto francesi e svizzeri! I Maneskin hanno trionfato con ben 524 punti, 318 dei quali presi dal pubblico europeo. Secondo posto per la cantante francese e terzo per lo svizzero. Malissimo per il Regno Unito che è rimasto a zero punti (hanno voluto la Brexit?!), male anche per ...