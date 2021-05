Eurovision 2021 | i Maneskin accusati di fare uso di droga in diretta | il video

(Di domenica 23 maggio 2021) Incredibile ma vero, l’è stato vinto dall’Italia e quindi daiche hanno ribaltato la classifica generale grazie al televoto. I fan italiani, non a caso, hanno consentito più di 300 punti alla rock band consacrandola nel regno di Amsterdam. Tuttavia, in quella che doveva essere una serata di sana musica, è arrivata un’accusa paurosa. Stando ai rumors, i francesi avrebbero accusato Damiano, frontman del gruppo, di aver usatoin. Pronta la difesa del ragazzo che chiarisce anche ilemerso in queste ore.: ivincono ma scoppia la bufera L’Italia è sul tetto dell’Europa grazie alla vittoria meritatissima deiall’...

Dalle strade di Roma a Sanremo e poi su uno dei più importanti palchi d'Europa: i Maneskin trionfano aglie portano il loro rock'n roll a risuonare nel mondo. Ma neanche il tempo di festeggiare che sulla band si abbatte la bufera. Nel mirino dei social finisce infatti Damiano , il ...Lo avevano promesso, e lo hanno mantenuto. 'Se i maneskin vincono ci mettiamo in mutande', avevano inziato così la diretta i commentatori per Rai1 dell'Song Contest. E così alla fine della trasmissione, Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, hanno dovuto, dopo la vittoria emozionante dei Maneskin, spogliarsi. È stato un po' come la ...Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Complimenti ai Maneskin, primi italiani a vincere Eurovision dopo 31 anni. Mi piace l’idea che inseguendo un sogno si possa partire da suonare per strada in via del Corso ...Damiano David ha una fan speciale che, da quasi quattro anni, lo supporta in ogni sua mossa. Finora rimasta dietro le quinte, durante l’Eurovision Scon Contest 2021, Giorgia Soleri, affermata modella, ...