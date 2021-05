Eurovision 2021 | i francesi chiedono la squalifica dei Maneskin | il motivo

(Di domenica 23 maggio 2021) Itrionfano all’ma inon la prendono bene evia social ladel gruppo. Incredibile ilPer la terza volta nella storia della competizione un’artista italiano, nello specifico un gruppo, trionfa all’. Era toccato nel 1964 a Gigliola Cinquetti con Non ho l’età e a Toto Cutugno nel 1990 con Insieme 1992. Stanotte a Rotterdam è stata la volta deiche con il brano vincitore di Sanremo, Zitti e Buoni hanno sbaragliato la concorrenza, soprattutto quella Svizzere e quella francese aggiudicandosi il prestigioso Song Contest. Ma come spesso accade in queste competizione, sopratttuto se ad uscire sconfitti sono i ...

I Maneskin , con la canzone ' Zitti e buoni ', hanno trionfato all'edizionedell'Song Contest , tenutasi a Rotterdam in Olanda . Ciò significa che la prossima edizione, cioè l'2022 , si terrà in Italia . Ma in quale città? La vittoria dei Maneskin ...La manifestazione torna in Italia a 31 anni dalla vittoria di Toto Cutugno. Grande trionfo dei Maneskin all'Song Contest: la band romana, in gara con il brano "Zitti e buoni", è arrivata al primo posto con 524 punti, seguita da Francia e Svizzera. Il gruppo, che ha vinto il 71esimo Festival ...Amadeus è davanti alla tv mentre i presentatori dell’Eurovision 2021 dicono i voti che il televoto ha assegnato alla Svizzera ...Eurovision, è trionfo Maneskin e Chiara Ferragni alza il dito medio contro "quelli che pensavano che l'Italia non potesse vincere ...