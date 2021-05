Europei nuoto | oro per Quadarella | Pilato e Panziera

Advertising

chetempochefa : Facciamo le congratulazioni alla straordinaria Benedetta Pilato che agli Europei di nuoto a soli 16 anni scrive la… - SkyTG24 : La sedicenne pugliese ha nuotato in 29'30 nella semifinale strappando all’americana Lilly King il primato mondiale… - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO EUROPEI: RECORD DEL MONDO DI BENEDETTA PILATO La sedicenne nuota la semifinale dei 50 rana in 29''3… - anna_annie12 : Simona Quadarella è medaglia d'oro nei 400 stile libero: è tris d'oro agli Europei - napolimagazine : Nuoto: Simona Quadarella ha vinto l'oro nei 400 stile libero agli Europei di Budapest -

Ultime Notizie dalla rete : Europei nuoto

19.19, Quadarella oro nei 400sl Terzo oro personale e quinto per l'Italia: arriva da una immensa Simona Quadarella nei 400 stile libero. La 22enne romana aveva già vinto il titolo continentale ...Simona Quadarella ha vinto l'oro nei 400 stile libero aglidia Budapest. L'azzurra ha preceduto la russa Anna Egorova e l'ungherese Boglarka Kapas.Continua lo show dell' Italia agli Europei di nuoto in corso a Budapest. La sedicenne Benedetta Pilato, dopo il record del mondo centrato sabato in semifinale, ha conquistato l'oro nei 50 rana facendo ...Benedetta Pilato ha vinto la medaglia d’oro nei 50 rana femminile agli Europei di nuoto a Budapest. La neo detentrice del record del mondo, con 29”30, ha preceduto la finlandese Ida Hulkko, argento, e ...