Europei nuoto | oro per Pilato nei 50 rana e Panziera dei 200 dorso

Advertising

chetempochefa : Facciamo le congratulazioni alla straordinaria Benedetta Pilato che agli Europei di nuoto a soli 16 anni scrive la… - SkyTG24 : La sedicenne pugliese ha nuotato in 29'30 nella semifinale strappando all’americana Lilly King il primato mondiale… - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO EUROPEI: RECORD DEL MONDO DI BENEDETTA PILATO La sedicenne nuota la semifinale dei 50 rana in 29''3… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Nuoto: Margherita Panziera ha vinto la medaglia d'oro nei 200 dorso agli Europei di Budapest - insomnita : RT @Agenzia_Ansa: Benedetta Pilato ha vinto la medaglia d'oro nei 50 rana femminile agli Europei di nuoto a Budapest. La neodetentrice del… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei nuoto

18.49, Panziera oro 200 dorso Con una progressione incontenibile, Margherita Panziera stravince la finale dei 200 dorso ai Campionatidia Budapest. La 25enne trevigiana ha ...Ultime emozioni daglidi Budapest con le finali in serie. Benedetta Pilato stavolta non fa il record del mondo ma si prende l'oro in 29"35. Cinque centesimi peggio del crono boom della semifinale ma quanto basta ...Il bottino Azzurro complessivo in questi Europei portoghesi parla di 34 medaglie d’oro, 26 medaglie d’Argento e 20 medaglie di Bronzo, 80 medaglie in tutto. E intanto arriva la notizia che i ...Alberto Razzetti ha conquistato la medaglia d'argento nei 400 misti maschile agli Europei di nuoto in corso a Budapest. L'azzurro aveva già vinto il bronzo nei 200. L'oro è andato al russo Ilya Borodi ...