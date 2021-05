Europei di nuoto, tre ori per le azzurre (Di domenica 23 maggio 2021) AGI - Impresa storica dell'italiana Benedetta Pilato che ha stabilito il record del mondo assoluto nei 50 rana col tempo di 29"30. La 16enne nuotatrice di Taranto ha centrato la miglior prestazione mondiale di sempre nelle semifinali dei Campionati Europei di Budapest diventando anche la più giovane primatista mondiale della storia italiana. Pilato, nuotando i 50 rana in 29"30, ha migliorato di dieci centesimi il precedente primato mondiale assoluto che apparteneva all'americana Lilly King nuotato, sempre nelle acque della Duna Arena di Budapest, il 30 luglio 2017 in occasione dei Mondiali. Per Pilato, portacolori del Circolo Canottieri Aniene, si tratta di un significativo miglioramento rispetto alle batterie del mattino di esattamente due decimi. Panziera Margherita Panziera invece si conferma 'Regina d'Europa' dei 200 dorso. A tre anni di distanza dall'oro di ... Leggi su agi (Di domenica 23 maggio 2021) AGI - Impresa storica dell'italiana Benedetta Pilato che ha stabilito il record del mondo assoluto nei 50 rana col tempo di 29"30. La 16enne nuotatrice di Taranto ha centrato la miglior prestazione mondiale di sempre nelle semifinali dei Campionatidi Budapest diventando anche la più giovane primatista mondiale della storia italiana. Pilato, nuotando i 50 rana in 29"30, ha migliorato di dieci centesimi il precedente primato mondiale assoluto che apparteneva all'americana Lilly King nuotato, sempre nelle acque della Duna Arena di Budapest, il 30 luglio 2017 in occasione dei Mondiali. Per Pilato, portacolori del Circolo Canottieri Aniene, si tratta di un significativo miglioramento rispetto alle batterie del mattino di esattamente due decimi. Panziera Margherita Panziera invece si conferma 'Regina d'Europa' dei 200 dorso. A tre anni di distanza dall'oro di ...

