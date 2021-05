Europei di nuoto a Budapest, medaglie d’oro per Benedetta Pilato e Margherita Panziera (Di domenica 23 maggio 2021) Ancora un trionfo italiano agli Europei di nuoto a Budapest. Dalla Duna arena arrivano altre due medaglie d’oro per le azzurre Benedetta Pilato e Margherita Panziera. La prima ha conquistato l’oro nei 50 rana (sabato aveva fatto segnare il record del mondo nella stessa categoria), mentre la seconda ha confermato il titolo vinto tre anni fa a Glasgow nei 200 dorso. “Torno a casa soddisfatta – ha detto la Pilato – un po’ me l’aspettavo ma è comunque la mia prima medaglia in un Europeo. Non mi aspettavo di fare di meno di ieri, ma cinque centesimi vanno molto bene. Tra due giorni torno a casa, mi manca tanto il mio cane. Sono soddisfatta della mia prestazione, ma avrei voluto fare meglio nei 100?. Stesse emozioni per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Ancora un trionfo italiano aglidi. Dalla Duna arena arrivano altre dueper le azzurre. La prima ha conquistato l’oro nei 50 rana (sabato aveva fatto segnare il record del mondo nella stessa categoria), mentre la seconda ha confermato il titolo vinto tre anni fa a Glasgow nei 200 dorso. “Torno a casa soddisfatta – ha detto la– un po’ me l’aspettavo ma è comunque la mia prima medaglia in un Europeo. Non mi aspettavo di fare di meno di ieri, ma cinque centesimi vanno molto bene. Tra due giorni torno a casa, mi manca tanto il mio cane. Sono soddisfatta della mia prestazione, ma avrei voluto fare meglio nei 100?. Stesse emozioni per la ...

