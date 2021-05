EudraVigilance al 8 maggio 2021 elenca 10.570 morti e 405.259 danneggiati a seguito di vaccini COVID-19 sperimentali (Di domenica 23 maggio 2021) Leggimi l’articolo Il database europeo delle segnalazioni di sospette reazioni ai farmaci è EudraVigilance, che tiene traccia anche delle segnalazioni di danneggiati e decessi a seguito dei “vaccini” COVID-19 sperimentali. Ecco cosa afferma EudraVigilance sul proprio database: https://www.adrreports.eu/en/background.html Questo sito Web è stato lanciato dall’Agenzia europea per i medicinali nel 2012 per fornire accesso pubblico alle segnalazioni di sospetti effetti collaterali (noti anche come sospette reazioni avverse ai farmaci). Questi rapporti vengono inviati elettronicamente a EudraVigilance dalle autorità nazionali di regolamentazione dei medicinali e dalle società farmaceutiche che detengono le autorizzazioni ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021) Leggimi l’articolo Il database europeo delle segnalazioni di sospette reazioni ai farmaci è, che tiene traccia anche delle segnalazioni die decessi adei “-19. Ecco cosa affermasul proprio database: https://www.adrreports.eu/en/background.html Questo sito Web è stato lanciato dall’Agenzia europea per i medicinali nel 2012 per fornire accesso pubblico alle segnalazioni di sospetti effetti collaterali (noti anche come sospette reazioni avverse ai farmaci). Questi rapporti vengono inviati elettronicamente adalle autorità nazionali di regolamentazione dei medicinali e dalle società farmaceutiche che detengono le autorizzazioni ...

