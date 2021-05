Esame da avvocato, ecco il calendario: inizia Genova il 26 maggio. Il 7 giugno Roma, Milano e Napoli (Di domenica 23 maggio 2021) Il ministero della Giustizia ha diffuso poco fa la “griglia” delle date in cui prenderà il via il “primo orale preselettivo” nei diversi distretti. Sul sito di via Arenula anche le lettere sorteggiate per l’ordine di convocazione e i “quesiti-modello” indicati per ciascuna delle tre materie dalla commissione centrale Intanto il numero dei candidati all’Esame da avvocato: si erano iscritti quasi in 26mila, alcune migliaia non sosterranno in realtà la prova perché erano riuscite poi a superare la sessione precedente, siamo dunque a 22.786 partecipanti effettivi. Da poche ore sappiamo anche con quali lievi differenze di calendario inizierà, nelle diverse Corti d’appello, il “primo orale preselettivo”: ora che sono state inviate a ciascun singolo praticante le convocazioni, la griglia è completa e il ministero della ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021) Il ministero della Giustizia ha diffuso poco fa la “griglia” delle date in cui prenderà il via il “primo orale preselettivo” nei diversi distretti. Sul sito di via Arenula anche le lettere sorteggiate per l’ordine di convocazione e i “quesiti-modello” indicati per ciascuna delle tre materie dalla commissione centrale Intanto il numero dei candidati all’da: si erano iscritti quasi in 26mila, alcune migliaia non sosterranno in realtà la prova perché erano riuscite poi a superare la sessione precedente, siamo dunque a 22.786 partecipanti effettivi. Da poche ore sappiamo anche con quali lievi differenze diinizierà, nelle diverse Corti d’appello, il “primo orale preselettivo”: ora che sono state inviate a ciascun singolo praticante le convocazioni, la griglia è completa e il ministero della ...

Advertising

Giorgia90756910 : @pere_cruz @Jandyta76 @ingalexita @Paolo_Bargiggia in Italia per essere giornalisti, bisogna dare un esame che ti d… - giorgiotablet : #ESAMEAVVOCATO Difficile giustificare la sussistenza un 'rischio improbabile' art. 33.1 #GDPR come da linee guida… - infosec202002 : Il Ministero della giustizia, nell'unica comunicazione ufficiale, non parla di data breach, ma soltanto di aver ind… - TuttoSuMilano : RT @RobRe62: RT @sole24ore:Esame d'avvocato: a #Milano, Roma e Napoli si parte il 7 giugno - RobRe62 : RT @sole24ore:Esame d'avvocato: a #Milano, Roma e Napoli si parte il 7 giugno -