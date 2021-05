Erasmus+: Parlamento Ue raddoppia fondi a disposizione (28 miliardi) fino al 2027 (Di domenica 23 maggio 2021) Approvato dal Parlamento Ue il nuovo programma Erasmus+. Nelle fasi conclusive dei negoziati con il Consiglio, i deputati sono riusciti a ottenere un importo aggiuntivo di 1,7 miliardi di euro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 23 maggio 2021) Approvato dalUe il nuovo programma. Nelle fasi conclusive dei negoziati con il Consiglio, i deputati sono riusciti a ottenere un importo aggiuntivo di 1,7di euro L'articolo proviene da Firenze Post.

