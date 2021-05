Era innamorato dell' amica del cuore di Anna Denise Pipitone | un drammatico sospetto | Corona e il poliziotto | la bomba dell' ex pm

(Di domenica 23 maggio 2021) Dietro i depistaggi sul caso di, ci sarebbe il rapporto d'amore tra une l'deldi, come spiega il Corrierea Sera interpretando le parole'ex pm di Marsala Maria Angioni, che anche in tv ha lanciato accuse e sospetti specifici e circostanziati: "Allora tutte le persone sottoposte a intercettazioni sapevano di essere sotto controllo. A un certo punto ho fatto finta di smettere di intercettare e poi ho ripreso da capo con forze di polizia diverse". Tradotto: c'era qualcuno che remava contro, contro la verità. Secondo l'ex procuratore Alberto Di Pisa, "dichiarazioni un po' fantastiche, del tutto prive di fondamento". Uno dei tanti ...

Advertising

TwBeautiful : RT @RosaAnnaAlfano1: Fino al giorno prima era follemente innamorato di Hope,adesso si è innamorato così all'improvviso di Zoe,gli chiede di… - RosaAnnaAlfano1 : Fino al giorno prima era follemente innamorato di Hope,adesso si è innamorato così all'improvviso di Zoe,gli chiede… - GiselleDuchen : @mdr_lp Scusate ma secondo voi questo dopo quasi due anni si sveglia e si rende conto che l'ha persa? Ma se era cos… - Eduardo58521280 : RT @diavolettoraro: ??VIETATO MINORI ANNI 18?? ????Amici da bambini,ma il maschietto che succhia il cazzo era innamorato ed alla festa dei 18 a… - limecade83 : si e vero forse all inizio lo scopo di marasli con mahur era quello di farla avvicinare a lui farla… -

Ultime Notizie dalla rete : Era innamorato

ATNews

... quel tanto che basta, funzionale alla narrazione del "totus politicus" che forseTogliatti. ... Io di Togliatti non mi sono, ma gli ho reso i meriti che aveva". "Togliatti", di Giorgio ...... ma di capire sepossibile fare degli accoppiamenti sulla base della compatibilità di alcuni individui all'interno di un gruppo. Eppure c'è chi si ègrazie a quel patto matrimoniale. ...Messina ha ospitato le celebrazioni per il centenario della Federazione Italiana Pallacanestro a testimonianza del percorso del movimento cestistico siciliano in questo secolo. Un tributo alla memoria ...Gaffe dichiarata, quella di Silvia Toffanin con Mahmood. Il cantante divenuto famoso al grande pubblico con la vittoria del Festival di Sanremo 2019 ...